Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Henüz karar vermedim - Son dakika Fenerbahçe haberleri
ABONE OL

Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Henüz karar vermedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Henüz karar vermedim - Son dakika Fenerbahçe haberleri
DHA

Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor´u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kaliteli ve güzel bir oyunla galibiyet elde ettiklerini ifade ederek, "İlk yarı hem defansif hem de ofansif olarak iyi oynadık. Trabzonspor'u hiç çıkarmadık. Golü de bulduk. Özellikle attığımız üçüncü gol büyük ve iyi takımların atabileceği bir goldür. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece inanmaya devam edeceğiz çünkü kaliteli bir takımız. Trabzonspor'a karşı özgüven olarak ne durumda olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Jesus, şampiyonluk yolunda her şeyin mümkün olduğunu ifade ederek, "İki rakibimizin 3 maçı var ve bu süreçte her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Matematiksel olarak her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi" diye konuştu.

"HENÜZ GELECEĞİMLE İLGİLİ HİÇBİR KARAR VERMEDİM"

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 2 yarış. Kupada final ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak kupa kazanabilmek demek. Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimizde sakiniz. Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür" ifadelerini kullandı.

"KADRODAKİ HER OYUNCU ÖNEMLİ"

Jesus, Serdar Aziz´in hafta içinde gerçekleştirilen 2 idmanda yer almadığını dile getirerek, "Serdar´ın kadroda olmama nedeni bu değil. 21 kişi seçmemiz gerekiyor. Kadrodaki her oyuncu önemli. Genelde 2 stoper oyunda oluyor, kulübede ise 1 oyuncu yer alıyor. Bugün Gustavo Henrique vardı, seçimimi böyle yaptım" dedi.

"FENERBAHÇE´YE 2 KUPA HEDEFİYLE GELDİM"

Fenerbahçe´ye 2 kupa hedefiyle geldiğini kaydeden Jorge Jesus, "Türkiye için de 2 kulvar oluyor. Kupayı kazanırsak sevinirim ama tek kupa beni tatmin etmez. Bizim için 2 turnuvada önemli. 2'de 1 yaparsak iyi de kötü de diyemem. İkisini de almamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Fenerbahçe pes etmiyor!
Beşiktaş'ın transferde gözünü adaya dikti! Premier Lig yıldızları radarda... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOL Beşiktaş'ta rota Premier Lig!
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! İngiliz Ryan Kent, imzayı atıyor... - Fenerbahçe transfer haberleri
FUTBOL Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaştı!
Altınordu'da şok karar! Son dakika spor haberleri
FUTBOL Altınordu'da şok karar
Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayılanacak?
FUTBOL İşte dev maçın 11'leri!
Montella için resmi Fenerbahçe açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Montella için resmi açıklama!
Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu!
İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Maç sonu transfer açıklaması!
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu
FUTBOL "İkinciliği sağlama aldı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.