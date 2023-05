"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Jesus, şampiyonluk yolunda her şeyin mümkün olduğunu ifade ederek, "İki rakibimizin 3 maçı var ve bu süreçte her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Matematiksel olarak her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi" diye konuştu.