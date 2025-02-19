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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Jose Morais: Kazanmak için oynamamız lazım - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Jose Morais: Kazanmak için oynamamız lazım

        Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, taraftarın aynı tutku ve arzuyla kendilerini desteklemeye devam etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Kazanmak için oynamamız lazım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:37
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        "Kazanmak için oynamamız lazım"
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        Bodrum FK, Süper Lig’in 25. haftasında Hatayspor’u konuk edecek. Ligde alt sıralardan kurtulma hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip olan mücadelede ev sahibi Bodrum FK, taraftarının desteğiyle üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. 23 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Bodrum Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çalışmalara devam eden Bodrum ekibi, taktik çalışmalarına ağırlık verirken, oyuncuların fiziksel ve mental olarak maça hazır hale gelmesi için yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

        "KAZANMAK İÇİN OYNAMAMIZ LAZIM"

        Topa sahip olmadıklarında zaman diliminde yapmaları gereken şeyin savunma olduğundan bahseden Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Topa sahip olduğumuz zaman ön tarafta nasıl daha etkin olabiliriz bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Önemli olan şey topa sahip olmadığımızda takım halinde senkronize olarak takım halinde savunma yapmamız gerekiyor. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Rakiplerimizin puan durumundaki yerleri ile ilgilenmiyoruz. Onlar da buraya kazanmak için geliyor, onlar da bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor. Kolay bir maç olarak düşünmemeliyiz. Çünkü onlar da her şeylerini verecekler. Antrenmanlarımızı yapıp maça nasıl hazırlanırız kafamızda bunu tasarlıyoruz. Aç olmamız lazım, rakibimize saygılı olmamız lazım, kazanmak için oynamamız lazım, olayın özü bu. Taraftarımız için en iyisini istiyoruz. Bizi desteklemeye ve yanımızda olmaya devam etsinler. Bizi aynı tutku ve arzuyla desteklemeye devam etsinler, biz bu forma için, taraftar için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

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