Jose Mourinho'dan İrfan ve Kostic cevabı!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İRFAN CAN VE KOSTIC SORUSUNA CEVAP

"Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?" sorusu üzerine kadro tercihleri hakkında konuşan Mourinho; "Kadro hazırlarken göz önünde bulundurduğum şey maçı kazanmak. Medyanın nasıl olduğunu biliyorum. Bazen diğer oyuncuları unutuyorsunuz. Tadic'in ne yaptığını unutuyorsunuz. Bazen seçim yapmak durumunda kalıyoruz." dedi.