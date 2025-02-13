Jose Mourinho: Maçı kazandık ama henüz tur ortada

"BEN MAÇLARI MÜMKÜNSE KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN KAZANMAYI SEVERİM"

Maçın ardından Tottenham'dan öğrencisi olan Anderlecht kaptanı Vertonghen'in formasını alan Jose Mourinho, "Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım, bana karşı mücadele etse de benim çocuklarım olarak kalırlar. Ona karşı oynamaktan dolayı çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini anlatan Mourinho, Anderlecht'in ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon için, "Bir pozisyonu VAR 3 dakika inceliyorsa o pozisyon şüphelidir. Normalde doğru karar beklersiniz, 3 dakikada yanlış karar vermek zordur." diye konuştu.