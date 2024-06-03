Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı

İSİMLERİNİ VÜCUDUNA KAZITTI

Teknik adamın kendi adıyla açılan resmi web sitesinde "Kendini futbola adamış olan Jose Mourinho, ailesini hayatının merkezi olarak tanımlayarak en önemli şeyin ailesi ve iyi bir baba olmak" olduğunu belirtiyor.

Ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör, 2013 yılında eşi Matilde Tami ile çocukları Matilde ve Jose Jr'ın adını koluna dövme yaptırararak sevgisini gösterdi.