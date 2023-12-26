Josef de Souza, Başakşehir ile anlaşarak tekrar Süper Lig'e dönüyor Son olarak BJ Guoan forması giyen Josef de Souza, Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak

Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:25 facebook

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