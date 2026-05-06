Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a destek!

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Josef de Souza, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elendiği maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği eski hocası Sergen Yalçın'a destek verdi.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Brezilyalı eski futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"SERGEN YALÇIN BU KULÜBÜN RUHUDUR"

"Sevgili büyük Beşiktaş taraftarı ve camiası, Sizlerin her zaman en iyisini istemesini çok iyi anlıyorum, çünkü Beşiktaş her zaman zirvede olmayı hak eden bir kulüptür. Ancak unutmayın ki herkes "artık bitti" derken o unutulmaz şampiyonluğu birbirimize ve hocamıza inanarak kazandık. Sergen Yalçın sadece bir teknik direktör değil; bu kulübün ruhudur.

Hocamız Sergen'in ilk gün söylediği gibi, şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Önümüzde yeni bir kadro yapılanması, heyecan verici yeni bir sezon ve gücümüzü yeniden inşa edeceğimiz yeni bir kamp süreci var. Başarı öfkeyle değil, güvenle inşa edilir. Sergen Hoca bu camianın evladıdır ve başarının anahtarıdır. Bugün ona sırt çevirme günü değil, yanında durma günüdür. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. En büyük zaferler, en zor zamanlardan sonra gelir."