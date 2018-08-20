Josue Sa Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, RSC Anderlecht takımından Josue Sa ile anlaşmaya vardı.



Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden RSC Anderlecht takımının 26 yaşındaki defans oyuncusu Josue Sa, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Josue Sa kimdir?



17 Haziran 1992 Lizbon doğumlu ve 1.87 boyunda olan defans oyuncusu Josué Sá, futbol hayatına Portekiz'in Sporting Lizbon takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Josué, 2009 yılında Guimarães U19 takımına kiralandı. 2011-12 sezonunda ise Portekiz 1. Lig ekiplerinden Chaves takımında kiralık oynadı ve daha sonra Guimarães B takımına katıldı. 2013-16 sezonlarında Vitória Guimarães takımında oynadı. 2017-2018 sezonunda RSC Anderlecht takımına transfer oldu.



17 Haziran 1992 Lizbon doğumlu ve 1.87 boyunda olan defans oyuncusu Josué Sá, futbol hayatına Portekiz'in Sporting Lizbon takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Josué, 2009 yılında Guimarães U19 takımına kiralandı. 2011-12 sezonunda ise Portekiz 1. Lig ekiplerinden Chaves takımında kiralık oynadı ve daha sonra Guimarães B takımına katıldı. 2013-16 sezonlarında Vitória Guimarães takımında oynadı. 2017-2018 sezonunda RSC Anderlecht takımına transfer oldu.

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