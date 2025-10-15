Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jota Silva'dan "bireysel" hamle! - Beşiktaş Haberleri

        Jota Silva'dan "bireysel" hamle!

        Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva'dan performansını yükseltmek için hamle geldi.

        Giriş: 15.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jota Silva'dan "bireysel" hamle!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Jota Silva, bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.

        Portekizli futbolcunun 5 yıldır çalıştığı özel antrenörü, performansını artırmak için sezon boyunca onunla olacak.

        Bireysel çalışmalarını artıran Jota'nın maçların ardından kaslarının toparlanmasını hızlandırmak için de özel ekipmanlar edindiği aktarıldı.

        REKLAM

        Fizik gücüne önem veren 26 yaşındaki futbolcu, ilerleyen maçlarda 11'e yerleşmenin planlarını yapıyor.

        Beşiktaş'ta 64 dakika süre alan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 golü bulunuyor.

        Siyah-beyazlılar, Jota'yı yaz transfer döneminin sonlarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralamıştı.

        Jota'nın kiralama bedeli 2.5 milyon Euro olurken zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 17 milyon Euro oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak