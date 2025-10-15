Jota Silva'dan "bireysel" hamle!

Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Jota Silva, bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.

Bireysel çalışmalarını artıran Jota'nın maçların ardından kaslarının toparlanmasını hızlandırmak için de özel ekipmanlar edindiği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Jota'yı yaz transfer döneminin sonlarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralamıştı.

Jota'nın kiralama bedeli 2.5 milyon Euro olurken zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 17 milyon Euro oldu.