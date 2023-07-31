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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Jovan Manev: "Tek düşündüğümüz Cluj maçı" - Adana Demirspor Haberleri

        Jovan Manev: "Tek düşündüğümüz Cluj maçı"

        Adana Demirspor'un yeni transferi Jovan Manev, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyleyerek, "Tek düşündüğümüz Cluj maçı" dedi. Mavi-lacivertli ekibin 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu David Akintola ise, "Kendi taraftarımızın önünde oynayacağız, galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:52
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        "Tek düşündüğümüz Cluj maçı"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.Eleme Turu ilk maçında Romen ekibi CFR Cluj ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Perşembe günü evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi için hazırlıklarına devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, ısınma ve taktik antrenmanlarını teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Jovan Manev ile David Akintola, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Avrupa’daki ilk maçlarından, iyi bir sonuçla ayrıldıklarını kaydeden Manev, “Şimdi tüm konsantrasyonumuz, Perşembe günü oynayacağımız maçta. Umarım taraftarlarımızın önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız. Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak ve bunun için mücadele gösteriyoruz. Maçlara adım adım bakmamız gerekiyor. Tek düşündüğümüz Cluj maçı” diye konuştu.

        Akintola ise Kluivert’in sistemine adapte olmaya çalıştıklarını belirterek, “Sezonun ilk maçıydı ve alınan beraberliğin; iyi bir netice olduğuna inanıyorum. Şimdi evimizde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Elimizden geleni yapıp, galip gelmek istiyoruz. Daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Hocamız bizden sürekli en iyisini istiyor. Bunu antrenmanlarda da görüyoruz. Ben de takıma destek olmak adına, goller ve asistler yapmayı her zaman istiyorum” dedi.

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