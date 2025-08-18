Habertürk
        Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümüyle ilgili açıklama

        Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümüyle ilgili açıklama

        'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi, Dalgakıran'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 17:31 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:31
        'Jrokez'in ölümüyle ilgili açıklama
        Sosyal medya platformlarında yaptığı yayınlarla tanınan 'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’da yaşadığı apartmanın 12'nci katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

        Dalgakıran’ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin’e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürüldü. Polis ekiplerinin ölüm nedeniyle ilgili soruşturması devam ediyor.

        Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan; "Dün izinliydim. Dün saat 18.05'te telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi. Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Tabii ki üzüldük. Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı" dedi.

        #Oğuzhan Dalgakıran
