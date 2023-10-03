Jrue Holiday'in yeni durağı Boston Celtics! Damian Lillard, Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks arasındaki anlaşma sonrası Bucks'a takaslanırken Jrue Holiday de Trail Blazers'ın yolunu tutmuştu ancak tecrübeli oyuncu, Boston Celtics'a takaslandı. Boston Celtics, Portland Trail Blazers'a takasta Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 ve 2029 draft haklarını verdi

NBA'de yedi kez all-star seçilen Damian Lillard, üç takımlı takasla Portland Trail Blazers'tan Milwaukee Bucks'a giderken takastaki anlaşmaya göre, Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara Blazers'a katılmış; Phoenix Suns ise Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little ve Keon Johnson'ı almıştı.

Bu gelişmeler sonrasında Jrue Holiday'in yeni takımı merak konusu olurken tecrübeli oyuncunun Portland kariyeri uzun sürmedi.

Boston Celtics, Jrue Holiday için devreye girdi ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattı. Boston Celtics, Jrue Holiday için Portland Trail Blazers’a takasta Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 ve 2029 draft haklarını verdi.

Geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks ile toplam 67 müsabakaya çıkan 33 yaşındaki Jrue Holiday, maç başına 19.6 sayı, 5.1 ribaund, 7.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları ile mücadele etmişti.