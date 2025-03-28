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        Haberler Dünyadan Jude Law'ın Vladimir Putin'i canlandırdığı filmin setinden fotoğraflar - magazin haberleri

        Jude Law'ın Vladimir Putin'i canlandırdığı filmin setinden fotoğraflar

        Jude Law, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandırdığı 'Kremlin Büyücüsü' filminin setinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:11
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        Ünlü oyuncu, Putin oldu
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        'Kremlin Büyücüsü' (The Wizard of Kremlin) adlı yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıran Jude Law'ın ilk fotoğraflar paylaşıldı.52 yaşındaki İngiliz oyuncu, biyografik filmin Letonya'daki çekimleri sırasında 'Putin' görünümüyle kamera karşısına geçti.

        Jude Law, Putin'in görünümünü taklit eden etkileyici saç ve makyajıyla Rusya devlet başkanı olarak, yardımcı oyuncularla birlikte çekimde görüntülendi.

        Giuliano da Empoli'nin aynı adlı romanından uyarlanan film, otoriter bir rejimin yükselişini konu alıyor. Fransız sinemacı Olivier Assayas'ın yönettiği filmde Jude Law, 72 yaşındaki Putin'in, devlet başkanlığı kariyerinin başlangıcındaki halini canlandırıyor.

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        'Sherlock Holmes', 'Captain Marvel', 'Büyük Budapeşte Oteli', 'Anna Karenina', 'Hugo' ve 'Benim Aşk Pastam' gibi yapımlarla tanınan Jude Law, ocak ayında filmle ilgili verdiği röportajda, canlandırdığı karakteri 'tırmanması gereken bir Everest' gibi gördüğünü itiraf etmişti.

        Jude Law'ın esasen yardımcı rolde yer aldığı film, Vladimir Putin'in danışmanı Vadim Baranov'a odaklanıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis ve Tom Sturridge yer alıyor.

        Vladimir Putin, 2000'den bu yana Rusya'yı yönetiyor

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