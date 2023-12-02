Jumanji Vahşi Orman filmi 2 Aralık Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Fantastik senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri atarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosu Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Pinkner tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda ise Jake Kasdan oturmaktadır. Peki, "Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Jumanji Vahşi Orman konusu...

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JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NEDİR?

Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatlarının macerasını yaşamak zorundadırlar.