Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin ortak politikalara katılım konusunda isteksiz olduğunu belirterek, "İngilizler zaten başından beri 'yarı zamanlı' Avrupalıydı. Bizim 'tam zamanlı' Avrupalılara ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de Euronews'a konuşan Juncker, AB'nin İngiltere'ye 40 yıl boyunca birliğin bir parçası olduğunu söylediğini ancak Londra yönetiminin ortak politikalara katılım konusunda isteksiz davrandığını ifade etti.

Juncker, "İngilizler zaten başından beri 'yarı zamanlı' Avrupalıydı. Bizim 'tam zamanlı' Avrupalılara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Brexit'in hem İngiltere hem de AB için bir kayıp olacağını kaydeden Juncker, konunun referanduma götürülmesini "hata" olarak değerlendirdi.

"AVRUPALI YAŞAM BİÇİMİ GÖÇE KARŞI OLMAMALI"

Juncker, halefi Ursula von der Leyen'in yakın zamanda açıkladığı yeni kabinesindeki görev dağılımında göç konusunu "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" adlı dosyaya dahil etmesini eleştirdi.

"Avrupalı yaşam biçiminin göçe karşı olması fikrinden hazzetmiyorum. Esasen uzaklardan gelenleri kabul etmek Avrupalı yaşam biçiminin bir parçası." açıklamasında bulunan Juncker, Avrupalı olmanın ırk ve uyruk gözetmeden herkese saygı duymayı gerektirdiğini vurguladı.

Juncker, 1 Kasım'da kendinden görevi devralacak Von der Leyen'in başkanlığa seçilme sürecinin ise şeffaf olmadığını öne sürdü.