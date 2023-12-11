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        Haberler Dünyadan June Shannon'ın evlat acısı - Magazin haberleri

        June Shannon'ın evlat acısı

        June Shannon'ın yaklaşık 10 aydır kanser tedavisi gören kızı Anna Cardwell, vefat etti. Acı haberi duyuran Shannon, sevenlerinden zor zamanlar geçiren ailesi için de dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:12
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        Evlat acısı
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        Gerçek adı June Shannon olan ABD'li TV yıldızı Mama June'un 29 yaşındaki çocuğu Anna Cardwell, yaşamını yitirdi. Cardwell'ın kansere yenildiği öğrenildi.

        June Shannon ile çocukları
        June Shannon ile çocukları

        Acı haberi Mama June duyurdu. Bütün çocuklarıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan June, üzüntüsünü dile getirdi.

        Anna Cardwell
        Anna Cardwell

        "HUZUR İÇİNDE HAYAT VEDA ETTİ"

        Mama June, "Kırık bir kalple duyururuz ki Anna Maria Cardwell artık bizimle birlikte değil. Benim evimde huzur içinde hayata veda etti" dedi.

        Anna Cardwell
        Anna Cardwell

        DUA İSTEDİ

        Ardından kızının yaklaşık 10 aydır kanserle mücadele ettiğini hatırlatan June, Anna Cardwell'ın son nefesini verdiği sırada bütün sevdiklerinin yanında olduğunu ifade etti. June, ayrıca takipçilerinden zor zamanlar geçiren ailesi için dua istedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #June Shannon
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