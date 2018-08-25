Junior - Medellin maçı istatistikleri

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Junior, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Medellin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Junior 10 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Medellin 10 puanda ve 5. sırada. Junior, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Medellin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Junior kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Medellin sahadan galip ayrılırsa 4.50 oranını elde edecekler.

Junior son hafta oynanan Medellin maçında 2-2 berabere kaldı.

Medellin ise Junior karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Junior, 6 gol attı ve 0 gol yedi.

Medellin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Medellin, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ