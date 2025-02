Justin Baldoni, Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davasına karşı kendini internet sitesiyle savunuyor

Justin Baldoni, Blake Lively ile olan yasal mücadelesinde elinden geleni yapıyor. Kendisine cinsel taciz davası açan Lively'ye karşı, hikâyeyi kendi tarafından anlatmak için bir internet sitesi açtı.

Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmini çekerken Blake Lively'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına karşı kendini savundu. Baldoni, New York Times'ın aralık ayında yayınlanan makalesi öncesinde, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'la gizli anlaşma yaptıkları iddiasına yer verdi.