Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı

Evliliğinde kriz olduğu iddialarını eşi Hailey Bieber ile sık sık birlikte poz vererek yalanlayan Justin Bieber, Instagram hesabı üzerinden Aleyna Tilki'yi takibe aldı.

REKLAM

Aleyna Tilki, 2022 yılında şu ifadeleri kullanmıştı: Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Sufle yemek için gittim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler. En azından bekleyene kadar orada oturmak istedim. Sonra yanımda bir çocuk geldi. Ben de işte, "Bu ne yapıyor, burada işsiz falan" dedim. Çocuk garsona, "Biraz beklesin burada sıkıntı yok" falan dedi. Ben de "Bu kim? Mekanın sahibinin oğlu falan mı?" dedim içimden. Sürekli kulağıma gelip, bir şeyler söylüyor. Ben de "Sürekli kulağıma bir şey söyleme. Çünkü ben çok ünlüyüm kendi ülkemde" dedim. O da "Tamam o zaman" dedi. "Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl" dedi. Sonra ben çok üzüldüm. Termosta bir kahve istedim teşekkür için. "Artık gitmem lazım" dedi. İki tane kadın bir anda fırladı masadan ve çocukla fotoğraf çekildiler. Garsona dönüp dedim ki, "O kimdi tam olarak?" Garson dedi ki; "Justin Bieber." Ben orada şok oldum.