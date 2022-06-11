Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor

Justin Bieber, hastalığının kötüye gitmesi sebebiyle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (28), model Hailey Baldwin (25) ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Bieber'dan üzücü haber geldi.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    KONSERLERİNİ ERTELEDİ

    Justin Bieber, 7 Haziran'da Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini duyurdu. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etti.

    Bieber, Ramsay Hunt sendromunu yaşadığını ve kısmi yüz felcinin de hayatını zorlaştırdığını açıkladı. Instagram hesabından konuyla alakalı açıklama yapan Justin Bieber, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını gösterdi.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    "HASTALIĞIM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR"

    Bieber, "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim." şeklinde konuştu.

    Ünlü isim, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtti.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    Ünlü isim, sözlerine, "Keşke durum böyle olmasaydı ama belli ki vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor, umarım anlarsınız ve bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Ne kadar zaman olacağını bilmiyoruz ama düzelecek. Umudum var ve Tanrı'ya güveniyorum. Hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum." şeklinde devam etti.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

    Ünlü şarkıcı, "Görebildiğiniz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafıyla gülemiyorum. Bu taraftaki burun deliğimi hareket ettiremiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam bir felç durumu var." dedi.

    "LÜTFEN BENİM İÇİN DUA EDİN"

    Yemek yerken bile büyük zorluk çektiğini dile getiren Justin Bieber, "Lütfen benim için dua edin." diyerek, takipçilerine seslendi.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    EŞİ DE FELÇ BELİRTİLERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

    Öte yandan Hailey Baldwin de geçtiğimiz senelerde eşiyle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı.

    Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs'te hastanede tedavi gören Baldwin, haftalar sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlatmıştı.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    "YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI"

    Amerikalı model, paylaşımında hikayesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtmişti. Hailey Baldwin, daha sonra da o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

    Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup, olmadığımı sordu ama konuşamadığımı fark ettim.

    Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine eklemiş ve tek bir cümle kuramadığını söylemişti. Ünlü model, ardından "Aniden felç geçirdiğimi düşündüm." demişti.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    "SORULARA YANIT VEREMEDİM"

    Sonra sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyleyen Hailey Baldwin, yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak kendisine sorulan soruları yanıtlamak için kelimeleri bir araya getiremediğini belirtmişti.

    Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etmişti. Hailey Baldwin, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine eklemişti.

    Baldwin'in anlattığına göre; ertesi sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın halk arasında "hafif felç" olarak adlandırılan "Geçici İskemik Atak" geçirdiği belirlenmişti.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI

    Testlerin sonuçlarına göre; bu pıhtı yüzünden, Hailey Baldwin'in beynine kan akışı kısa bir süre için kesilmişti. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söylemişti.

    Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları... Bir süre önce geçirdiği Covid-19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Baldwin'e açıklanmıştı. Doktorları ünlü modele, çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de anlatmıştı.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

    Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre; bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edilmişti. Baldwin, daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırmıştı.

    Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşılmıştı.

    Hailey Baldwin, daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirmişti. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine eklemişti.
  • Justin Bieber'dan hayranlarını üzen haber: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu? - Magazin Haberleri

    KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANIYOR

    Ünlü model, bu yaşadıklarının ardından doktorların önerisiyle kan sulandırıcı ilaç kullandığını açıklamıştı. Hailey Baldwin, gördüğü tedavinin ardından kalbindeki bu delikten kaynaklanan semptomların da ortadan kalktığını sözlerine eklemişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.