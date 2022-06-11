Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor

Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Ünlü şarkıcı, "Görebildiğiniz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafıyla gülemiyorum. Bu taraftaki burun deliğimi hareket ettiremiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam bir felç durumu var." dedi.

"LÜTFEN BENİM İÇİN DUA EDİN"

Yemek yerken bile büyük zorluk çektiğini dile getiren Justin Bieber, "Lütfen benim için dua edin." diyerek, takipçilerine seslendi.