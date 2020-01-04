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HaberlerMüzikJustin Bieber'ın yeni şarkısı 'Yummy' çıktı - Magazin haberleri

Justin Bieber'ın yeni şarkısı 'Yummy' çıktı

Geçtiğimiz yıl mart ayında müziğe bir süre ara veren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2020 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Bieber, 'Yummy' adlı yeni single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu

Justin Biebier, Hailey Baldwin

Hailey Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren dünyaca ünlü yıldız Jutin Bieber, 2019 Mart ayında bir süre müziğe ara vermişti. 2020 yılına hızlı bir giriş yaparak yeni şarkısı 'Yummy'i müzikseverlerin beğenisine sunan Bieber'dan, bu sene içinde bir albüm ve belgesel-dizi ile turne gelecek.

Kanadalı şarkıcının yeni single'ı, dört yıl sonra çıkardığı ilk solo şarkısı olma özelliği taşıyor. 25 yaşındaki Justin Bieber, bir süredir 'Yummy' için sosyal medya hesabında geri sayım paylaşımları yapıyordu.

Bieber, geçtiğimiz ilkbaharda müziğe ara verdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu arayı sosyal medyada şöyle duyurmuştu:

Yeni bir albüm istediklerini söyleyen çok mesaj okudum. Bütün ergenliğim ve 20'li yaşlarımın başı boyunca turnelerdeydim. Benim fark ettiğim ve sizin de gördüğünüz gibi son turnede mutsuzdum. Bunu hak etmiyorum ve siz de bunu hak etmiyorsunuz. Enerjik, eğlenceli, canlı ve ışıltılı bir gösteri için para ödüyorsunuz ve ben size bunu veremedim.

"İSTEDİĞİM GİBİ BİR BABA OLABİLİRİM"

Birçoğumuz gibi ben de bakıyorum, arayışlara giriyorum, deniyorum ve yanılıyorum. Şimdi çoğumuzun sahip olduğu köklü sorunlardan bazılarını onarmaya odaklandım, böylece darmadağın olmaktan kurtulurum. Evliliğimi sürdürebilir ve istediğim gibi bir baba olabilirim. Müzik benim için çok önemli ama hiçbir şey ailemden ve sağlığımdan önce gelmiyor.

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