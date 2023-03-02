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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Justin Bieber dünya turnesini iptal etti

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, sağlık sorunları nedeniyle dünya turnesine devam etmeyeceğini açıkladı

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  • Justin Bieber dünya turnesini iptal etti - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl bir çeşit yüz felci olan Ramsay Hunt sendromu teşhisi konulan Justin Bieber, gerçekleşmesi planlanan tüm turnelerini erteleme kararı almıştı.
  • Justin Bieber dünya turnesini iptal etti - Magazin haberleri

    Sağlık sorunları nedeniyle turnesini erteleyen şarkıcı, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
  • Justin Bieber dünya turnesini iptal etti - Magazin haberleri

    ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avusturalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'da konser vermesi planlanan Bieber'ın tüm etkinlikleri iptal edildiği bildirildi.
  • Justin Bieber dünya turnesini iptal etti - Magazin haberleri

    VİDEO İLE HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

    Bieber, geçtiğimiz yıl sosyal medyada yayınladığı video ile yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu.

    Yüzünün yarısını hissedemediğini belirten pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söylemişti.
  • Justin Bieber dünya turnesini iptal etti - Magazin haberleri

    Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülmüştü. Bieber, "Keşke durum böyle olmasaydı ama belli ki vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor, umarım anlarsınız ve bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Ne kadar zaman olacağını bilmiyoruz ama düzelecek. Umudum var ve Tanrı'ya güveniyorum. Hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum" demişti.
  • Justin Bieber dünya turnesini iptal etti - Magazin haberleri

    Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine eklemişti.

    Ünlü şarkıcı ayrıca "Görebildiğiniz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafıyla gülemiyorum. Bu taraftaki burun deliğimi hareket ettiremiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam bir felç durumu var" ifadelerini kullanmıştı.

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