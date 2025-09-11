Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Justin Bieber, iç çamaşırıyla scooter sürdü - Magazin haberleri

        Justin Bieber, iç çamaşırıyla scooter sürdü

        Ünlü şarkıcı Justin Bieber, iç çamaşırıyla scooter sürerken çekilen fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 21:18 Güncelleme: 11.09.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        iç çamaşırıyla scooter sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şimdilerde ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

        2018'de model Hailey Bieber ile evlenen ve müzik kariyerinin yanı sıra sıra dışı giyim tarzı ve tavırlarıyla sık sık konuşulan Kanadalı yıldız, hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

        Justin Bieber, son paylaşımında iç çamaşırıyla scooter sürerken çekilmiş fotoğraf paylaştı. Ağaçlarla çevrili bir patikada, sadece iç çamaşırıyla poz verdiği fotoğraflar büyük ilgi topladı.

        Öte yandan dünyaca ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sekizinci stüdyo albümü Swag II’yi çıkararak müzik dünyasındaki heyecanını da paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Justin Bieber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı