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Justin Kluivert'in evi soyuldu!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da forma giyen Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu

Justin Kluivert'in evi soyuldu!
AA

İspanyol basınında yer alan haberlerde, La Liga'nın 36. haftasında bugün deplasmanda Mallorca ile oynayacak Valencia'nın dün akşam Palma de Mallorca'da kampta olduğu sırada Kluivert'in evinin soyulduğu bildirildi.

Yerel saat ile 23.00 sıralarında Hollandalı futbolcunun evine giren maskeli 3 kişinin evde bulunan Kluivert'in eşine ve onun annesine de saldırdığı belirtildi.

Hırsızların, toplam değeri 200 bin avroyu bulan bazı değerli eşyaları, takıları ve parayı aldığı kaydedildi.

Olay sonrası şok geçiren iki kadının ilk olarak futbolcuyu aradığı ve Kluivert'in polise haber verdiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da futbolcuların evlerinin soyulması olayı çok sık yaşanırken, son olarak 6 Mayıs'ta Sevilya'da oynanan Real Madrid-Osasuna Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyulmuştu.

Ayrıca geçen yıl da Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evlerine hırsızlar girmişti.

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