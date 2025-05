Justin Timberlake İstanbul'a geliyor

Alan Parsons ve Marilyn Manson gibi isimlerin ardından bir dünya yıldızı daha konser vermek için İstanbul'a geliyor. Müzisyen ve oyuncu Justin Timberlake, beş yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye hayranlarıyla buluşacak. Timbarlake’nin Live Nation kanalı ile yaptığı açıklamaya göre Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleşecek konser, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek. Konserin biletleri 8 Mayıs'ta biletineal.com üzerinden satışa çıkacak.

10 Grammy, 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası ödüle sahip olan Justin Timberlake, İstanbul konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Timberlake’in efsaneleşmiş hit parçalarının yanı sıra, kısa süre önce yayınladığı altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan şarkılar da sahnede yer alacak.

MÜZİK TARİHİNE DAMGA VURDU

Sayısız hit şarkıya imza atan Justin Timberlake’in müzik kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. 2002'de grubun dağılmasının ardından solo kariyerine adım atan Timberlake, 2002 tarihli ilk albümü ‘Justified’ ile 7 milyon satışa ulaştı. 2006’da çıkardığı ‘FutureSex/LoveSounds’, elektronik ve deneysel sounduyla dikkat çekti.

54 milyon albüm ve 63 milyon single satışıyla global müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Timberlake, NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyonluk ek satış başarısı elde etti. 2024’te ‘Everything I Thought It Was’ albümünü çıkaran sanatçı ABD, Belçika, Almanya, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere pek çok ülkede listelere üst sıradan girdi.

Sinema dünyasında da ses getiren projelere imza atan Justin Timberlake, DreamWorks’ünsevilen animasyon serisi TROLLS’da seslendirme yapan sanatçı, serinin üçüncü filmi olan TROLLS BAND TOGETHER (2023) ile yeniden gündeme geldi. Bu seride seslendirdiği “Can’t Stop the Feeling!” adlı şarkı, 2017 Oscar Ödülleri’nde “En İyi Orijinal Şarkı” dalında aday gösterildi.

JUstin Timberlake'in son albümü Everything I Thought It Was, toplam 18 yeni parça içeriyor. Albümde öne çıkan hitler arasında “Selfish” ve “No Angels’ yer alıyor.