Juventus, Daniele Rugani'yle uzattı
İtalyan ekibi Juventus, defans oyuncusu Daniele Rugani'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Giriş: 20.10.2025 - 19:42 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:42
İtalyan stoper Daniele Rugani, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Juventus formasını giymeye devam edecek.
12 YILLIK HİKAYE DEVAM EDİYOR
Rugani'nin Juventus macerası 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken altyapıya katılmasıyla başlamıştı.
JUVENTUS'TAN MESAJ
Kulüp açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:
"Zaferlerle, kupalarla ama aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücüyle dolu bir hikaye… Bu hikâye 2028'e kadar birlikte devam edecek."
PERFORMANSI
Rugani, Juventus formasıyla çıktığı 152 maçta 11 gol attı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ