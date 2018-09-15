Juventus - Sassuolo düellosu

Juventus ve Sassuolo, 16 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 9 puanlı Juventus 1. sırada bulunuyor, Sassuolo 7 puana sahip ve 2. sırada. Juventus, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sassuolo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 135. İddaa'da Juventus kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Sassuolo kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Juventus önceki hafta Atalanta mücadelesinde 2-0 kazandı.

Sassuolo ise SPAL maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Juventus, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Sassuolo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sassuolo, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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