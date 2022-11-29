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Haberler Futbol
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Juventus'ta başkanlığa Gianluca Ferrero getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un hisselerine sahip Exor Holding, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına Gianluca Ferrero'nun getirildiğini bildirdi

Juventus'ta başkanlığa Gianluca Ferrero getirildi
AA

Agnelli ailesinin sahibi olduğu Exor Holdingden yapılan yazılı açıklamada, Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli ve yönetim kurulunun dün görevlerinden istifa etmesinin ardından kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'nun getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Juventus hissedarları 18 Ocak 2023'te yapılacak genel kurula davet edilirken, Exor Holdingin yasalarla belirlenen süre içinde yeni yönetim kurulu için aday listesini belirleyeceği kaydedildi.

Bu arada, Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve yönetim kurulunun istifasının ardından Juventus hisseleri, İtalyan Borsasında bugün düşüş yaşadı.

İSTİFALAR BASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İtalyan basınında genel olarak "Juventus'ta deprem" başlığıyla yer alırken, Corriere dello Sport gazetesi haberi, "Başkan 12 yıl ve 9 lig şampiyonluğunun ardından bırakmak zorunda kaldı" ve "İstifa ettiler" başlıklarıyla duyurdu.

La Gazzetta dello Sport "Juve'de devrim" manşetini atarken, Corriere della Sera "Juve'de deprem, bütün yönetim kurulu gitti", La Stampa gazetesi ise "Juventus yeni sayfa açıyor" başlıklarını kullandı.

JUVENTUS TARİHİNİN EN BAŞARILI BAŞKANI GİTTİ

İtalyan basını, Andrea Agnelli'nin başkanlık yaptığı 12 yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün kazandığı başarılara dikkati çekerek, "Kulüp tarihinin en başarılı başkanının" görevden ayrıldığını yazdı.

Andrea Agnelli, göreve geldiği 2010 yılından bu yana Juventus, 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 9 yıl üst üste Serie A'yı kazanarak lig tarihinde erişilmesi güç bir başarıyı elde etti. Agnelli'nin başkanlığı döneminde siyah-beyazlı kulüp lig şampiyonluklarının yanı sıra 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası kazandı.

Juventus, Agnelli'nin en çok istediği kupalardan olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında final oynasa da kupaya uzanamamıştı.

AGNELLİ'Yİ İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇTE ''PRİSMA'' SORUŞTURMASI

İtalyan basınına göre, Andrea Agnelli ve yönetim kurulunu istifaya götüren süreç, kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı "Prisma" soruşturmasıyla bağlantılı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan bazı yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, İtalya Piyasa Denetleme Kurulunun (CONSOB) bu sürece dair tespit ettiği eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

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