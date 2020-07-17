Alman Express.de, küme düşen Fortuna Düsseldorf'un iyi oyuncularını kaybetmekle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu isimlerden birinin de Kaan Ayhan olduğu hatırlatılan haberde, Fenerbahçe'nin genç ismi transfer etme niyetinin bulunduğu vurgulandı.

Kanarya'nın listesinde olan Kaan Ayhan’ın şu anki piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu belirtildi ancak oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunduğu da ifade edildi. Milli oyuncunun Türkiye ile Fransa’ya karşı Euro 2020 elemelerinde attığı goller de hatırlatıldı. 25 yaşındaki Kaan Ayhan’ın Düsseldorf’la 2022’ye kadar sözleşmesi var.