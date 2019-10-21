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HaberlerFiskosKaan Güvenilir, Ekin Mert Daymaz'ı eleştirdi: 15 ay askerlik yapmış gibi pozlar veren oyuncularımız

Kaan Güvenilir: 15 ay askerlik yapmış gibi pozlar veren oyuncularımız...

Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz gün tezkeresini aldı. Bir evlilik programında Solmaz Çiros ile yaşadığı aşkla gündeme gelen damat adayı Kaan Güvenilir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz'ı eleştirdi

Ekin Mert Daymaz

Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz gün tezkeresini aldı. Daymaz, askerlik fotoğraflarını, "Askerlik nasıl geçti?' diye merak eden dostlara..." notuyla Instagram'da paylaştı.

Bir evlilik programında Solmaz Çiros ile yaşadığı aşkla gündeme gelen damat adayı Kaan Güvenilir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ekin Mert Daymaz'ı eleştirdi. Oyuncunun askerlik fotoğraflarını paylaşmasının ardından Güvenilir, şu paylaşımı yaptı:

Şu bedelli askerlik yapıp da komanda beresiyle yüzünü boyayıp, 15 ay askerlik yapmış gibi pozlar veren oyuncularımız; 'Hiç insanlar gülecek mi?' diye düşünmüyorlar mı? Yoksa işin komedi kısmına mı geçtiler?

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