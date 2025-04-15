Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu! Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kiloyu kaldırdı ve Avrupa Şampiyonu oldu! Aynı kiloda Ferdi Hardal ise 140 kilo ile gümüş madalya elde etti.

Habertürk / AA Giriş: 15.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:26 facebook

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