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        Haberler Spor Diğer Halter Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu!

        Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kiloyu kaldırdı ve Avrupa Şampiyonu oldu! Aynı kiloda Ferdi Hardal ise 140 kilo ile gümüş madalya elde etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:26
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        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
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        Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman altın, Ferdi Hardal ise toplamda bronz madalya kazandı.

        Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 67 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

        Koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya alan 20 yaşındaki Kaan, toplam 316 kilo kaldırarak kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Ferdi ise koparmada 140 kiloyla gümüş, silkmede 165 kiloyla bronz madalya aldı ve toplam 305 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

        Şampiyonanın 3. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı 13'e (5 altın, 4 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

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