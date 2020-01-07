HABERTURK.COM

Şarkıcı Kıvılcım Ural, 2018 yılında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin, ocak ayında İlayda adında bir kızı dünyaya geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

BABASINA BÖYLE EŞLİK ETTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ural, eşi ve kızının eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Çiftin 1 yaşındaki kızları İlayda, babası Kaan Tangöze'ye dansıyla eşlik etti. İlayda'nın sevimli halleri çok sayıda beğeni aldı.

"AŞK ÜÇ HARFLİ AMA..."

Ural, eşi ve kızının bu fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Aşk üç harfli ama bence anlatmaya 29 harf yetmiyor" notuyla yayınlamıştı.

"ÇABALAMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Öte yandan Ural, geçtiğimiz aylarda Yıllar Sonra şarkısının aldığı olumlu tepkilerden son derece memnun olduğunu ifade eden Ural, şunları söylemişti:

Çok yakında herkesin çok şaşıracağını düşündüğüm müzikal bir takım projeleri hayata geçireceğim. Bazen birçok şeye kulaklarımı tıkayıp, sadece işime odaklanıyorum. Acelem yok. Basamakları teker teker çıkmak ve başarı için çabalamak hoşuma gidiyor.