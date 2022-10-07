Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Daha önce sokakta tartışırken görüntülenen çift, bu kez el ele alışveriş turundaydı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Soruları yanıtsız bırakan ikili, muhabirlere, "Her şey yolunda, teşekkürler" demekle yetindi. Çift, ardından akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.