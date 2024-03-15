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        Haberler Yaşam Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde rol aldı?

        Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kaan Taşaner'in hayatı internette araştırma konusu oldu. "Fatmagül'ün suçu ne?" dizisinde ekranlarda tanınan oyuncu, Kuzey Güney dizisiyle ün kazandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan oyuncunun hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:31
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        Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Kaan Taşaner sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarılı performansıyla adından bahsettiren yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Kaan Taşaner kimdir, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

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        KAAN TAŞANER KİMDİR?

        Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 Antalya doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

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        SACİDE TAŞANER'İN OĞLU

        2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırdı. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Senaryo gereği Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

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        ROL ALDIĞI DİZİLER

        Beşinci Boyut- Galip

        Kendi Okulumuza Doğru- Ozan

        Fatmagül'ün Suçu Ne? - Erdoğan Yaşaran

        Kuzey Güney- Komiser Şeref

        Kayıp- Kemal Özdemir

        Diriliş Ertuğrul- Gündoğdu Bey

        Rengarenk- Can

        Mehmetçik Kut'ül Amare- Süleyman Askeri

        Şahin Tepesi- Erkan Sarpkaya

        Uyanış: Büyük Selçuklu- Marcus

        Kanunsuz Topraklar- Yavuz

        Gecenin Ucunda- Mert Öndeş

        Başım Belada- Çağdaş

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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