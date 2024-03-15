KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 Antalya doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.