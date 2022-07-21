Kabakulak Nedir, Neden Olur ve Öldürür Mü? Kabakulak Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Kabakulak hastalığı belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Parotis adı verilen büyük tükürük bezlerinde meydana gelen hastalık kabakulak olarak tanımlanır. Kabakulak hastalığı bulaşıcı çocuk hastalıklarından biridir. Burada meydana gelen şişlik ve iltihaplanma ile birlikte çocuklar nefes almada, yutkunmada zorluk yaşar. Kabakulak tükürük bezlerinin yanı sıra yüzde bulunan tükürük bezlerinde de şişkinliğe yol açar. Bu hastalığı her birey sadece bir kez geçirir. Peki, kabakulak neden olur ve nasıl iyileşir. Kabakulak hakkında merak edilenleri sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Kabakulak Nedir?

Kabakulak, virüsler nedeniyle parotis adı verilen tükürük bezlerinde meydana gelen bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalık olan kabakulak, iltihaplanma ile şişmeye neden olur. Çocuklar hastalığı olan kabakulak aşısı yapılmadığı takdirde çocuklarda istenemeyen durumlarda da sebebiyet verir.

Kabakulak Neden Olur?

Kabakulak hastalığına neden olan durum virüslerdir. Paramiksovirüs ailesine ait olan zarflı bir RNA virüsü olarak karşımıza çıkan kabakulak virüsü tükürük bezlerine yerleşir ve çoğalır. Kabakulak virüsünün en çok görüldüğü dönemler ise ocak ile mayıs ayları arasındaki dönemdir.

Kabakulak Öldürür Mü?

Kabakulak hastalığı iyileşebilen hastalıklar arasında yer alır. Aşısı yapıldığı takdirde hafif bir şekilde atlatılabilir. Ancak aşı olmayan çocuklarda ciddi sorunlara ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Ölümle sonuçlanan vaka sayısı nadir görülmektedir.

Kabakulak Hastalığı Belirtileri

Kabakulak hastalığının belirtileri iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada belirtiler daha hafif kendini gösterirken, ikinci evrede daha ağır belirtiler yaşanabilir. İşte kabakulak belirtileri:

Yorgunluk ve halsizlik hissi yoğun olarak ortaya çıkar.

Vücudun genelinde bir ağrı hissedilir.

Baş ağrısı olabilir.

Yemek yeme isteği azalır.

Mide bulantısı yaşanır.

Hafif ateş görülür.

Çiğneme ve yutkunma sırasında ağrı hissedilir.

Eklem bölgelerin yoğun ağrı meydana gelir.

Ağızda kuruluk hissedilir.

Karın ağrısı meydana gelir.

Kabakulak Tedavisi

Kabakulak tedavisinde hastanın dinlenmesi önemlidir. Aynı zamanda bulaşıcı bir hastalık olduğu için kişilerin izole olması gerekir.

Buz kompresi şişmiş tükürük bezlerine iyi geldiği için uygulanır.

Sıvı alımı çok önemlidir. Kişilerin ateşinin de yükselmesi nedeniyle bol bol su tüketmesi gerekmektedir.

Ilık tuzlu su ile gargara yapılması önerilir.

Çiğneme ve yutkunma güçlüğü yaşanacağı için kişilerin çorba ve yoğurt gibi tüketimi daha kolay yemekler yemesi gerekir.

Asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerekir.

Ağrı kesici ve ilaç tüketimi doktor kontrolü yönetiminde olmalıdır.

Kabakulakta Neresi Ağrır?

Kabakulak parotis adı verilen tükürük bezlerinde meydana gelen virüsler nedeniyle ortaya çıkar. Bu yüzden boğaz bölgesinde ağrı yoğun olarak hissedilir. Bunun yanı sıra virüsün yayılması ile birlikte eklemlerde, kemiklerde ve baş bölgesinde de ağrılara sebep olabilir. Aynı zamanda yüzün iki tarafından bulunan tükürük bezleri nedeniyle bu bölgede de ağrı hissedilir.

Kabakulak Aşısı

Kabakulak hastalığı önlenebilen bir hastalıktır. Bu hastalık için 6 aydan itibaren bebeklere kabakulak aşısı yapılmaktadır. Aşı yapıldığı takdirde kişiler virüs ile karşı karşıya kalsa da hafif belirtiler ile hastalığı atlatabilmektedir. Bu yüzden hastalıktan korunmak için en etkili yöntem aşıdır.