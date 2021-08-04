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Kabil'de Savunma Bakanı'nın evinin önünde saldırı düzenlendi: 8 kişi öldü

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan evinin önünde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kabil'de Savunma Bakanı'nın evinin önünde saldırı düzenlendi: 8 kişi öldü
Kabil'de saldırı: Taliban üstlendi
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AA / HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Staniksey, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Muhammedi'nin evinin önünde patlatmasının ardından diğer 4 saldırganın başka bir eve girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırganların gece saatlerinde etkisiz hale getirildiğini ifade eden Stanikzey, saldırıda Bakan Muhammedi ve ailesinin zarar görmediğini kaydetti.

Stanikzey, saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını, bölgedeki evlerde yaşayan onlarca sivilin tahliye edildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Yetkililer, saldırı sırasında Muhammedi'nin evinde başka illerden gelen bazı üst düzey yetkililerin olduğunu duyurdu.

Bombanın şiddetiyle Bakan'ın evinin çevresindeki birçok ev ve iş yeri de hasar gördü.

TERÖR EYLEMİ PROTESTO EDİLDİ

Bombalı saldırının ardından Kabil’de çok sayıda sivil terör eylemini protesto etti.

Eyleme, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ve bazı diğer üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

Yetkililer, eylemin son zamanlarda artan saldırılara tepki göstermek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da birçok bakan ve milletvekilinin evi bulunuyor.

TALİBAN ÜSTLENDİ

Reuters'ın aktardığı habere göre, Savunma Bakanı'nın evinin önüne yapılan saldırıyı, Taliban Sözcüsü, örgütün üstlendiğini duyurdu.

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