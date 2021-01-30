Kabine toplantısında hangi kararların alınması bekleniyor? 0:00 / 0:00

Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele olacak.



SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.



KISITLAMALARIN SEYRİNE KARAR VERİLECEK

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamalarının ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.



AŞI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILACAK



Yine devam eden aşılama ve aşı temin çalışmaları da ele alınacak. Çin’den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ediyor. Sputnik aşısının Türkiye’de üretilmesi için antlaşmaya varıldı. Yerli aşı geliştirme çalışmaları ise hızla devam ediyor. Tüm bu gelişmeler kabine toplantısında masaya yatırılacak.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da kabine de görüşülecek. Pandeminden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz” demişti.



OKULLARIN DURUMU NE OLACAK?

Ve eğitim. yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat’ta ders başı yapacak. Eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği de kabine de ele alınacak.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER



Hukukta ve ekonomide reform çalışmaları ve terörle mücadele gibi iç gelişmeler ile AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yürütülen istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya Ve Suriye gibi dış politika başlıklar da kabine gündeminde olacak.