Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin öncelikli gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, Gazze ve Lübnan'a gönderilmesi planlanan insani yardımlar, fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele yer alıyor. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları takip ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 30 Eylül Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi ve konuları…