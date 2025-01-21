Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Ocak 2025 Kabine gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı gündemi ve konuları 21 Ocak 2025 Salı günü yapılacak toplantı öncesi araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanıyor. Masada Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki yeni dönem, Trump'ın ikinci dönemi, iç politikadaki gelişmeler ve ekonomide atılacak adımlar yer alacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 21 Ocak 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
21 Ocak Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı programı ile yeni Kabine Toplantısı tarihi duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantıda ekonomideki gelişmeler, Suriye'deki son durum ve terörle mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Ocak 2025 Salı bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılaca toplantı, saat 16.00'da başlayacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?
Kabine toplantısının gündemi yoğun.
Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yanı sıra Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ele alınacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.
Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.
YENİ SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK
Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı.
Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİ DE MASADA OLACAK
"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.
Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.