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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu? 28 Şubat 2021

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de il il normalleşmeye geçiş konuşulurken tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte korona virüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu? 28 Şubat 2021

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Esnaf ve öğrenciler başta olmak üzere kamuoyunun genelinde bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yasakların kaldırılmasıyla ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki, Kabine Toplantısı en zaman? İşte merak edilip araştırılan tarih...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önerilerin Kabine Toplantısı'na sunulacağını söylemişti. Kabine Toplantısı ise 1 Mart Pazartesi günü yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLAR BEKLENİYOR?

Kısıtlamaların kalkacağı ve normalleşmeye geçilecek tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nı şu sözlerle işaret etti:

Bilim Kurulumuz bu konuyu (Yasakların Kaldırılması) tartışı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak.

Son toplantı 17 Şubat’ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 19.10'da sona erdi

SON KABİNE TOPLANTISINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Erdoğan, korona virüs salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi.

Son kabine toplantısının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve milletin el ele vererek, tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden gelineceğini vurguladı.

Aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü, şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Nerdeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken, diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

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