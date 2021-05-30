Kabine Toplantısın sonrasında yeni koronavirüs tedbirlerinin alınması bekleniyor. Günlük hayatımızı ve iş hayatımızı önemli ölçüde etkileyen koronavirüs tedbirlerinde ne gibi değişiklikler yapılacak merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı 2 hafta önce yapıldı. Kesin bir açıklama olmamakla beraber yeni kabine toplantısının 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak." açıklamalarında bulundu.