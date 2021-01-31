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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar neler olabilir?

Kabine Toplantısı ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak olan yeni kararlar merak ediliyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar neler olabilir?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu sonrası kısıtlamalara ilişkin herhangi bir değişme olacak mı merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, tarih açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

YENİ KARARLAR NELER OLABİLİR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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