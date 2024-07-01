KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. En son 4 Haziran Salı günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın 1-5 Temmuz tarihleri arasında bu hafta yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.