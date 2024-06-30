Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmektedir. Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar, gündem maddeleri de birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...