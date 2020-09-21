Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu akşam saat 19.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİR KARARLARI OLACAK MI?

Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek.

Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek.

AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

Öte yandan tedavisi evlerde yapılacak koronavirüs hastalarına kırmızı, temaslılarına ise mavi renkli tek kullanımlık bileklik takılması uygulamasının yaygınlaşması gündemde. Bu bilekliklerin çıkarılmasının cezai yaptırımı olacak.