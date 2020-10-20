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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı başladı ve kararların açıklanması bekleniyor.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİR KARARLARI OLACAK MI?

Corona virüsü ile ilgili önlemlerin tartışılacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların son verilerini paylaşacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağı ve belirli yaş grubu için sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Ayrıca toplantıda yüz yüze eğitimin de geleceği tartışılacak. Erdoğan, son yapılan toplantı sonrasında hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesini ise Ermenistan ile Azerbaycan arasında süren çatışmalar oluşturuyor.

Toplantı sonrasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.