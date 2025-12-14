Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: Masada terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi var | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Masada Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi var

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Terörsüz Türkiye süreci olacak. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 14.12.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabine yarın toplanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak. Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SONA ERMESİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

        Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak. Toplantıda, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de kritik bir başlık olacak.

        REKLAM

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Ankara Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mart mutabakatına ilişkin süreçte SDG beklentileri yerine getirmedi. Suriye'nin inşa ve ihyasına ilişkin atılan adımlara da toplantıda mercek tutulacak.

        EKONOMİ

        Ekonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı