Kabine yarın toplanıyor: Masada Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi var

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak. Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SONA ERMESİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak. Toplantıda, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de kritik bir başlık olacak.

REKLAM

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Ankara Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mart mutabakatına ilişkin süreçte SDG beklentileri yerine getirmedi. Suriye'nin inşa ve ihyasına ilişkin atılan adımlara da toplantıda mercek tutulacak.

EKONOMİ

Ekonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.