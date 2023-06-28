HENÜZ NET BİR KANIT YOK

Tüm bu değerlendirmelerle beraber bluetooth kulakların en az diğer cihazlar kadar radyasyon yaydığı ve tehlikeli olduğu düşünülüyor olsa da henüz net olarak kanıtlanmış bir durum yok, çoğu bilim insanı net bir kanıt sunmuyor. Amerikan Kanser Derneği'nin yaptığı bir başka açıklamaya göre ise söz konusu cihazlardan yayılan elektromanetik dalgaların insan hücrelerine direkt müdahale edebilecek ve kansere neden olabilecek gücü yok.