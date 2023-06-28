Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? Ciddi uyarılar yapıldı: DNA'da bozulma ve kanser riski!

Son yıllarda en çok kullanılan aksesuarlardan birisi olan bluetooth kablosuz kulaklıklar göründüğü kadar masum olmayabilir. Direkt olarak beyne giden sinyal dalgalarının kansere neden olabileceğine ya da beyin fonksiyonlarına zarar verebileceği ön görülüyor. Bu konuda yapılmış bazı bilimsel araştırmalar da mevcut.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? DNA'da bozulma ve kanser riski oluşturuyor!

    Biyokimyacı Jerry Philips, Medium sayfasında bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Elektromanyetik alanlarda yaşanan aktivitenin insan DNA'sına yaptığı hasarlardan bahsedildi. Kesin olmamakla beraber bu alan aktivitelerinin insanlara zarar vermesi mümkün.
  • Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? DNA'da bozulma ve kanser riski oluşturuyor!

    SİNYALLER DİREKT OLARAK BEYNE İLETİLİYOR

    Bluetooth kablosuz kulaklıklar hakkında duyulan en büyük endişe, sinyallerin diretk olarak kulak kanalına yerleştiriliyor olması ve böylece beyin dokularının yüksek radyo frekanslarına maruz kalması. Radyo frekanslarda bulunan radyasyon seviyesi insan sağlığına ve hücre dokularına zarar verdiğine dair kesin bir bulgu yok.
  • Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? DNA'da bozulma ve kanser riski oluşturuyor!

    Ancak 2015 yılında 250 ila 200 bilim insanından oluşan ekibin Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne ilettiği raporda, iyonlaşmayan elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda endişe duydukları bir imza bulunuyor.
  • Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? DNA'da bozulma ve kanser riski oluşturuyor!

    2015 yılında Bluetooth kulaklık kullanımı bu kadar yaygın olmadığı için raporda bluetooth cihazlardan ve kulaklıklardan bahsedilmiyor. Raporda bahsedilen elektromanyetik alanlar ve Wi-Fi cihazları ve akıllı aletler gibi birçok cihaz.
  • Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? DNA'da bozulma ve kanser riski oluşturuyor!

    İYONLAŞMAYAN MANYETİK ALAN TEHLİKE OLUŞTURUYOR

    Bahsedilen iyonlaşmayan manyetik alan, kısaca EMF'nin Uluslarası Bilim Temyiz Direktörü olan Elizabeth Kelley tarafından şöyle açıklanıyor "İyonlaşmayan elektronik alanların her yerde bulunması ve bluetooth başta olmak üzere diğer tüm kaynaklardan yayılan radyasyon konusu ciddi endişeler oluşturuyor."
  • Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? DNA'da bozulma ve kanser riski oluşturuyor!

    HENÜZ NET BİR KANIT YOK

    Tüm bu değerlendirmelerle beraber bluetooth kulakların en az diğer cihazlar kadar radyasyon yaydığı ve tehlikeli olduğu düşünülüyor olsa da henüz net olarak kanıtlanmış bir durum yok, çoğu bilim insanı net bir kanıt sunmuyor. Amerikan Kanser Derneği'nin yaptığı bir başka açıklamaya göre ise söz konusu cihazlardan yayılan elektromanetik dalgaların insan hücrelerine direkt müdahale edebilecek ve kansere neden olabilecek gücü yok.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.