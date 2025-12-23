Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır?

        Kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır?

        Günümüz modern çağında farklı amaçlar için hedeflenen ve düzenli aralıklarla yapılan birçok terapi türü vardır. Bunlardan biri de kabul ve kararlılık terapisidir. Söz konusu terapi yaklaşımı, kişinin zorlayıcı duygu ve düşüncelerle mücadele etmek yerine onları kabul etmeyi hedefler. Böylece kişinin değerleri doğrultusunda daha anlamlı bir yaşam sürmesi sağlanmış olur. Peki kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır?

        Giriş: 23.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:26
        Kabul ve kararlılık terapisi
        Günlük yaşamda herkes zaman zaman kaygı, stres, korku ya da olumsuz düşüncelerle karşılaşır. Ancak bu duygularla sürekli mücadele etmek, çoğu zaman psikolojik yükü daha da artırabilir. Bu noktada öne çıkan Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), bireyin yaşadığı zorlayıcı içsel deneyimleri bastırmak yerine kabul etmesini ve yaşamını kişisel değerleri doğrultusunda şekillendirmesini amaçlar. Son yıllarda ruh sağlığı alanında giderek daha fazla tercih edilen ACT, esneklik ve farkındalık temelli bir bakış açısı sunar. Peki kabul ve kararlılık terapisi faydaları neler?

        KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ NEDİR?

        Kabul ve kararlılık terapisi nedir? Bu terapi türü, bilişsel davranışçı terapilerin üçüncü dalga yaklaşımlarından biri olarak kabul edilir. Söz konusu modelde esas amaç, olumsuz düşünce ve duyguları tamamen ortadan kaldırmak yerine onlarla daha sağlıklı bir ilişki kurmaktır. Kabul ve kararlılık terapisinin temel özellikleri şöyledir;

        • Olumsuz duygu ve düşüncelerle savaşmak yerine kabul etmeyi hedeflemesi
        • Psikolojik esnekliği artırmaya odaklanması
        • Anda kalma ve farkındalık becerilerini geliştirmesi
        • Bireyin yaşam değerlerini merkeze alması
        • Anlamlı ve değer odaklı eylemleri desteklemesi

        ACT yaklaşımında “iyi hissetmek” yerine anlamlı yaşamak önceliklidir.

        KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır? Bu terapi türü, tamamen alanında uzman terapistler tarafından yapılandırılmış bir süreç içinde uygulanır. Terapi, bireyin yaşamındaki zorlanmalar ve değerler doğrultusunda şekillendirilir. Ancak genel olarak süreçte şu çalışmalar bulunur;

        • Danışanın zorlayıcı düşünce ve duygularını fark etmesi
        • Düşüncelerle mesafe koymayı öğreten bilişsel ayrışma çalışmaları
        • Anda kalmayı destekleyen farkındalık (mindfulness) egzersizleri
        • Kaçınma davranışlarının ele alınması
        • Kişisel değerlerin belirlenmesi
        • Değerlere uygun kararlı adımların planlanması

        İlgili süreçte terapist, danışanın yaşadığı içsel deneyimlere karşı daha esnek ve şefkatli bir tutum geliştirmesini destekler.

        KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ FAYDALARI NELER?

        Kabul ve kararlılık terapisi faydaları oldukça fazladır. Bu terapi türü, kişinin ruhsal dayanıklılığını ve yaşamla baş etme becerilerini güçlendiren birçok faydaya sahiptir. ACT’nin öne çıkan faydaları aşağıda verilmiştir;

        • Kaygı ve stresle daha sağlıklı başa çıkabilme
        • Olumsuz düşüncelerin etkisinin azalması
        • Psikolojik esnekliğin artması
        • Kendini kabul etme becerisinin gelişmesi
        • Yaşamda anlam ve amaç duygusunun güçlenmesi
        • Duygusal farkındalık ve denge kazanılması

        Burada sözü geçen faydalar, terapiyi alan kişinin günlük yaşamında daha işlevsel ve dengeli bir tutum geliştirmesine katkıda bulunur.

        KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?

        Kabul ve kararlılık terapisi, bireyin içsel zorlanmalarla mücadelesini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanır. Bu temel amacı olsa da tercih edilmesinin tek nedeni değildir. Söz konusu terapinin tercih edilme nedenleri arasında şunlar bulunur;

        • Sürekli kaygı ve stres yaşanması
        • Olumsuz düşüncelerle başa çıkmakta zorlanma
        • Duygusal kaçınma davranışları
        • Yaşamda amaç ve yön duygusunun zayıflaması
        • Kendini kabul etme güçlüğü

        ACT, kişinin kontrol edemediği içsel deneyimlerle barışık bir ilişki kurmasını destekler.

        KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ KİMLERE UYGULANIR?

        Kabul ve kararlılık terapisi, farklı yaş gruplarından ve farklı ruhsal ihtiyaçlara sahip bireylere uygulanabilir. ACT’nin uygun olduğu durumlar ise aşağıda verildiği gibidir;

        • Kaygı bozuklukları yaşayan bireyler
        • Depresif belirtiler gösteren kişiler
        • Stres ve tükenmişlik yaşayanlar
        • Kronik ağrı ya da hastalıkla yaşayan bireyler
        • Kendini tanımak ve değer odaklı yaşamak isteyenler

        Kabul ve kararlılık terapisi, kişinin yaşadığı zorluklara rağmen anlamlı ve değerlerine uygun bir yaşam sürmesine destek olmayı amaçlayan bir yaklaşımdır.

        KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

        Bu terapi türü, farklı alanlarda uygulanabilir. Öne çıkan bazı alanlar aşağıda derlenmiştir;

        • Stres, depresyon, anksiyete gibi psikolojik problemler
        • Madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılık türlerinde
        • Kronik sağlık sorunları
        • Travma sonrası stres bozukluğu
        • İlişki sorunları
        • İş ve kariyer stresi
        • Kişisel gelişim amaçları
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
