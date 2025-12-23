Günlük yaşamda herkes zaman zaman kaygı, stres, korku ya da olumsuz düşüncelerle karşılaşır. Ancak bu duygularla sürekli mücadele etmek, çoğu zaman psikolojik yükü daha da artırabilir. Bu noktada öne çıkan Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), bireyin yaşadığı zorlayıcı içsel deneyimleri bastırmak yerine kabul etmesini ve yaşamını kişisel değerleri doğrultusunda şekillendirmesini amaçlar. Son yıllarda ruh sağlığı alanında giderek daha fazla tercih edilen ACT, esneklik ve farkındalık temelli bir bakış açısı sunar. Peki kabul ve kararlılık terapisi faydaları neler?

KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ NEDİR?

Kabul ve kararlılık terapisi nedir? Bu terapi türü, bilişsel davranışçı terapilerin üçüncü dalga yaklaşımlarından biri olarak kabul edilir. Söz konusu modelde esas amaç, olumsuz düşünce ve duyguları tamamen ortadan kaldırmak yerine onlarla daha sağlıklı bir ilişki kurmaktır. Kabul ve kararlılık terapisinin temel özellikleri şöyledir;

Olumsuz duygu ve düşüncelerle savaşmak yerine kabul etmeyi hedeflemesi

Psikolojik esnekliği artırmaya odaklanması

Anda kalma ve farkındalık becerilerini geliştirmesi

Bireyin yaşam değerlerini merkeze alması

Anlamlı ve değer odaklı eylemleri desteklemesi

ACT yaklaşımında “iyi hissetmek” yerine anlamlı yaşamak önceliklidir.

KABUL ve KARARLILIK TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır? Bu terapi türü, tamamen alanında uzman terapistler tarafından yapılandırılmış bir süreç içinde uygulanır. Terapi, bireyin yaşamındaki zorlanmalar ve değerler doğrultusunda şekillendirilir. Ancak genel olarak süreçte şu çalışmalar bulunur; Danışanın zorlayıcı düşünce ve duygularını fark etmesi

Düşüncelerle mesafe koymayı öğreten bilişsel ayrışma çalışmaları

Anda kalmayı destekleyen farkındalık (mindfulness) egzersizleri

Kaçınma davranışlarının ele alınması

Kişisel değerlerin belirlenmesi

Olumsuz düşüncelerin etkisinin azalması

Psikolojik esnekliğin artması

Kendini kabul etme becerisinin gelişmesi

Yaşamda anlam ve amaç duygusunun güçlenmesi

