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Haberler Sağlık Kabusu yaşadı! Ameliyat sonrası: Belden aşağısını sağlıklı kullanamıyorum - Haberler
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Karın gerdirme ameliyatı oldu! "Belden aşağısını sağlıklı kullanamıyorum"

Denizli'de, temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede, karın germe estetik ameliyatı olan Ayşe Kabaklı (36), kasığına hatalı atıldığını ileri sürdüğü dikişin damarına baskı yapıp pıhtı oluşturmasıyla belden aşağısını sağlıklı kullanamadığını öne sürüp doktoru hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını söyleyen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, ameliyatından 45 gün sonra şikayeti ortaya çıkan Kabaklı'nın, uzmanların kontrolünde olduğunu söyledi

Kabusu yaşadı! Ameliyat sonrası: Belden aşağısını sağlıklı kullanamıyorum - Haberler
Kabusu yaşadı! Ameliyat sonrası: Belden aşağısını sağlıklı kullanamıyorum
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DHA

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Ayşe Kabaklı, 86 kiloyken aşırı göbek sarkması sonucu bel ağrısı ve bacaklarında da kireçlenme yaşadığı gerekçesiyle estetik ameliyat olmaya karar verdi. Kabaklı, çalıştığı hastanede Estetik ve Plastik Cerrahisi Uzmanı E.A. tarafından 21 Mayıs'ta ameliyat edildi. Ameliyatta Kabaklı'nın sarkan derisi ve fazla yağları alınıp karın bölgesi düzleştirildi.

Ameliyatın ardından taburcu edilen Kabaklı'nın yaşamı kabusa döndü. Sol bacağında aşırı şişme meydana gelince tekrar hastaneye giden Kabaklı'nın kontrolünde, bacak kasığındaki dikişten topuğa kadar olan bölümdeki toplardamarda ameliyat sonrası pıhtı oluştuğu ve tıkalı olduğu belirlendi. Anjiyo yapılan Kabaklı'nın bacağındaki pıhtı atan damarı temizlendi, kasıktan kalbine giden damara stent ve filtre takıldı. Taburcu edilen Kabaklı, sağlık sorununun devam ettiğini belirtip, "Bacağımda şişlik devam ediyor. Vücudumun belden aşağısını sağlıklı bir şekilde kullanamıyorum" dedi.

'KEŞKE SARKAN GÖBEĞİM GERİ GELSE DE SAĞLIĞIM YERİNDE OLSA'

Ameliyat öncesine kadar genelde sağlıklı biri olduğunu belirten Kabaklı, "Göbeğimin aşırı sarkması sonucu bel ağrısı yaşıyordum. Karın germe estetik ameliyatı olmaktaki amacım bu ağrıdan kurtulmaktı. Estetik ameliyatı olduğumdan bu yana sağlığım daha kötüye gidiyor. Ameliyattan sonra sol bacak kasığımdaki hatalı yapılan dikişin damarıma baskı yapması nedeniyle pıhtı attı. Her ne kadar anjiyo yapılıp, stent takılsa da sağlığıma tam olarak kavuşamadım. Her an kalbime pıhtı atma durumu var. Hareket etmekte güçlük çekiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Beni sağlığıma kavuşturacak doktor arıyorum. 2 yaşındaki çocuğuma bakamaz hale geldim. Dururum ortada. Benim durumum başkalarına ders olsun. Estetik mağduru olmak istemiyorlarsa, iyi araştırsınlar. Ben pişman oldum. Keşke eski sarkan göbeğim geri gelse de sağlığım yerinde olsa. Geceleri rüyalarım da öleceğimi görüyorum, çığlık atarak uyanıyorum" diye konuştu.

Ayşe Kabaklı, ameliyatını gerçekleştiren doktor E.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

'İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI'

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise olayla ilgili idari inceleme başlattıklarını belirterek, "Hastanın şikayeti ameliyatının ardından 45 gün sonra ortaya çıkmış. Gelişen durumla ilgili hastamızı tekrar hastaneye yatırdık. Şu anda kalp ve damar cerrahisi uzmanlarımızın kontrolünde. Ameliyatla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ancak hastadan kaynaklanan farklı bir komplikasyon da oluşmuş olabilir" dedi.

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